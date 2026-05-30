Durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, una fuga di circa trenta cavalli nelle vicinanze delle Terme di Caracalla ha provocato quattro feriti. Le persone coinvolte sono state assistite sul posto e trasportate in ospedale. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. La fuga ha causato momenti di panico tra i presenti, ma è stata successivamente contenuta dalle forze dell’ordine e dagli addetti alla sicurezza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Quattro persone sono rimaste ferite nella notte a Roma, nell’area delle Terme di Caracalla, durante le prove della parata del 2 giugno, dopo la fuga improvvisa di una trentina di cavalli. Gli animali, secondo quanto ricostruito, si sono spaventati a causa dell’esplosione di alcuni fuochi pirotecnici e hanno iniziato a galoppare senza controllo nell’area destinata alle esercitazioni. Nel tentativo di fermarli sono rimasti coinvolti tre militari dell’Esercito e una poliziotta, colpiti o travolti nella concitazione dei momenti successivi alla fuga. Il bilancio sanitario parla di interventi in pronto soccorso per tutti i feriti, con condizioni che hanno richiesto accertamenti immediati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fuga di cavalli durante le prove della parata del 2 giugno, quattro feriti

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Roma, cavalli in fuga durante le prove per la parata del 2 giugno

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