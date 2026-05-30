Durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, alcuni cavalli sono scappati dal controllo e si sono diretti in strada nelle vicinanze delle Terme di Caracalla. La fuga ha causato disagi al traffico e ha richiesto l'intervento di personale specializzato per il recupero degli animali. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi. La situazione è stata riportata come sotto controllo dopo l'intervento degli addetti.

Qualcosa è andato storto nel corso delle prove della parata della Festa della Repubblica, prevista per martedì 2 giugno. A Roma, nella zona in cui sorgono le Terme di Caracalla, nella notte tra il 29 e il 30 maggio, alcuni cavalli che saranno impiegati all’evento si sono imbizzarriti improvvisamente, fuggendo in strada. Così alcuni automobilisti che stavano transitando nell’area, si sono ritrovati a condividere la carreggiata con i quadrupedi. Preparativi per la parata del 2 giugno, cavalli in fuga tra le vie di Roma L'intervento della polizia e il recupero dei cavalli Alcune auto sono state danneggiate ma nessun ferito Preparativi per la parata del 2 giugno, cavalli in fuga tra le vie di Roma Il curioso episodio si è verificato intorno a mezzanotte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cavalli in fuga durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, caos in strada in zona Terme di Caracalla

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Cavalli in fuga nella notte a Roma durante le prove del 2 Giugno: al galoppo tra le macchine in coda

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