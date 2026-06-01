Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, ha commentato pubblicamente Mattia Liberali, ex calciatore del Milan, affermando che meritava di essere convocato in Nazionale maggiore. Le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o risposte. Non sono stati comunicati altri commenti o reazioni ufficiali da parte di Liberali o di altri soggetti coinvolti.

Con il suo Catanzaro ha sfiorato una vera e propria impresa da leggende nella finale del Play-off contro il Monza, ma Alberto Aquilani, ex calciatore del Milan, punta gli occhi sul futuro del calcio italiano. L'ex rossonero ha voluto, infatti, spendere delle bellissime parole nei confronti di un altro giovane ex rossonero: Mattia Liberali. "Stimo Silvio Baldini come allenatore e come uomo, quindi quello che sto per dire non è una polemica nei suo confronti, ma questa era l'occasione per vedere Mattia Liberali con la Nazionale maggiore. Un 2007, magari col numero 10. Perché oggi non ci sono giocatori del genere. E vanno premiati dandogli delle opportunità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Catanzaro, l’elogio di Aquilani a Liberali: “Meritava la Nazionale Maggiore”

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