Palermo-Catanzaro il video della rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi | la madre di Aquilani piange
Durante l’intervallo della partita tra Palermo e Catanzaro si è verificata una discussione che ha coinvolto alcuni dirigenti e tifosi sugli spalti. Un video mostra momenti di tensione tra i familiari del direttore sportivo e alcuni supporter della squadra ospite. In conseguenza di quanto accaduto, la madre di un ex calciatore si è messa a piangere, mentre si registravano immagini di uno scontro tra le parti. La scena si è svolta nel settore delle tribune e ha attirato l’attenzione di chi seguiva il match.
Intervallo infuocato nella partita Palermo-Catanzaro. Rissa sugli spalti tra i familiari del Ds Polito e i tifosi, la madre di Aquilani scoppia in lacrime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna autorità tra dirigenti e tifosi.
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