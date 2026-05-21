Palermo-Catanzaro il video della rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi | la madre di Aquilani piange

Durante l’intervallo della partita tra Palermo e Catanzaro si è verificata una discussione che ha coinvolto alcuni dirigenti e tifosi sugli spalti. Un video mostra momenti di tensione tra i familiari del direttore sportivo e alcuni supporter della squadra ospite. In conseguenza di quanto accaduto, la madre di un ex calciatore si è messa a piangere, mentre si registravano immagini di uno scontro tra le parti. La scena si è svolta nel settore delle tribune e ha attirato l’attenzione di chi seguiva il match.

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