Palermo-Catanzaro il video della rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi | la madre di Aquilani piange

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’intervallo della partita tra Palermo e Catanzaro si è verificata una discussione che ha coinvolto alcuni dirigenti e tifosi sugli spalti. Un video mostra momenti di tensione tra i familiari del direttore sportivo e alcuni supporter della squadra ospite. In conseguenza di quanto accaduto, la madre di un ex calciatore si è messa a piangere, mentre si registravano immagini di uno scontro tra le parti. La scena si è svolta nel settore delle tribune e ha attirato l’attenzione di chi seguiva il match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Intervallo infuocato nella partita Palermo-Catanzaro. Rissa sugli spalti tra i familiari del Ds Polito e i tifosi, la madre di Aquilani scoppia in lacrime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna autorità tra dirigenti e tifosi.

Video Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna autorità tra dirigenti e tifosi.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi: ecco cosa è successo

Rissa in tribuna, la moglie e il figlio del ds del Catanzaro in ospedale: aggrediti pure i genitori di AquilaniUn bruttissimo episodio ha macchiato la serata del Barbera: nell'intervallo della gara tra Palermo e Catanzaro è scoppiata una rissa in tribuna...

palermo catanzaro palermo catanzaro il videoVideo Palermo Catanzaro (2-0) | Gol e highlights: Inzaghi eliminato dai playoff! (Serie B, 20 maggio 2026)Video Palermo Catanzaro (risultato finale 2-0) gol e highlights della partita valevole come ritorno delle semifinali playoff della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

palermo catanzaro palermo catanzaro il videoIl video della rissa in tribuna durante Palermo-Catanzaro, aggrediti i dirigenti e familiari del club calabreseCaos durante Palermo-Catanzaro al Renzo Barbera: rissa in tribuna autorità, coinvolti dirigenti, tifosi e familiari dei tesserati presenti. blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web