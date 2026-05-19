Pronostico Palermo-Catanzaro rosanero sul baratro | Aquilani può fare la storia

Mercoledì alle 20:00 si disputa la partita tra Palermo e Catanzaro, valida per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B. La sfida si gioca in un momento delicato per i rosanero, che affrontano questa gara con l’obiettivo di evitare l’eliminazione. Sono disponibili notizie, statistiche, probabili formazioni e si può seguire la partita sia in diretta tv che in streaming. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con possibilità di scrivere una pagina importante nella loro stagione.

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Palermo-Catanzaro è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Vale a dire vincere almeno con tre gol di scarto per evitare un’eliminazione che farebbe parecchio rumore: nelle semifinali playoff, infatti, non sono previsti né supplementari né rigori; in caso di parità di reti segnate in finale andrà la meglio classificata nella stagione regolare. Servirà dunque un super Palermo per provare a ribaltare tutto, mentre gli ospiti potranno permettersi di perdere addirittura con due gol di scarto. E la... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Palermo-Catanzaro, rosanero sul baratro: Aquilani può fare la storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Palermo-Catanzaro: sfida decisiva tra Inzaghi e Aquilani per i playoff? Cosa sapere Palermo e Catanzaro si sfidano oggi al Barbera per la classifica playoff. Playoff di B: Catanzaro show, tris all'Avellino, Aquilani si regala il PalermoUn lampo, una stoccata e un rigore per avere ragione dell’Avellino e portare a compimento la prima fatica playoff. Pronostico Palermo-Catanzaro, rosanero sul baratro: Aquilani può fare la storiaPalermo-Catanzaro è una semifinale playoff di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:00: statistiche, formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Pronostico Catanzaro vs Palermo – 17 Maggio 2026La sfida di Serie B tra Catanzaro e Palermo andrà in scena il 17 Maggio 2026 alle 20:00 presso lo storico Stadio Nicola Ceravolo. Un contesto che promette ... news-sports.it