Un’azienda coinvolta in un procedimento giudiziario è stata dichiarata fallita con una perdita stimata di circa 400 milioni di euro. La vicenda riguarda presunte irregolarità e pratiche di bancarotta fraudolenta, con indagini che hanno portato all’identificazione di soggetti ritenuti coinvolti, tra cui figure politiche. Le fonti pubbliche e i documenti processuali hanno contribuito a ricostruire le tappe di questa crisi finanziaria e i rapporti tra le diverse parti coinvolte.

Il presente testo ha finalità esclusivamente giornalistica, analitica e ricostruttiva sulla base di fonti pubbliche, articoli di stampa e vicende processuali emerse nel corso degli anni. Le informazioni riportate riguardano indagini, ipotesi accusatorie, sentenze, assoluzioni, patteggiamenti e procedimenti distinti. Ogni persona citata deve essere considerata non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva irrevocabile nei casi previsti dalla legge. Alcuni procedimenti relativi alla vicenda del Gruppo Geo hanno inoltre avuto esiti differenti, incluse assoluzioni in appello e definizioni processuali alternative. L’ascesa del Gruppo Geo nel panorama immobiliare ligure. 🔗 Leggi su Citypescara.com

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