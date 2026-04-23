Bancarotta fraudolenta | Sequestrata area sul mare nel Siracusano due denunciati

La Guardia di Finanza ha sequestrato un’area sul mare nel Siracusano nell’ambito di un’indagine per bancarotta fraudolenta. Due persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria. Il sequestro riguarda un’area di proprietà privata, e l’intervento si è svolto sotto il coordinamento delle forze dell’ordine. L’operazione fa parte di un procedimento volto a verificare eventuali illeciti legati a una gestione fallimentare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento della Guardia di Finanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa, dando esecuzione a un’ordinanza del Gip su richiesta della Procura locale, hanno disposto il sequestro di un’area situata alle porte della città, vicino al mare, del valore stimato di circa 500.000 euro. Il sito era attrezzato per ospitare numerose imbarcazioni da diporto. Indagini e accuse. Nel corso dell’inchiesta, due persone sono state denunciate per bancarotta fraudolenta aggravata. Secondo le accuse, avrebbero sottratto volontariamente il principale bene patrimoniale di una società aretusea in difficoltà, impedendo così ai creditori di rivalersi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bancarotta fraudolenta: Sequestrata area sul mare nel Siracusano, due denunciati Notizie correlate Bancarotta fraudolenta per un'azienda di Santa Croce sull'Arno: amministratori denunciatiLa Guardia di finanza del Comando provinciale di Pisa, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, ha concluso un’indagine... Bancarotta fraudolenta e frode, sequestrati 2 milioni di euro e denunciati tre imprenditoriI finanzieri del Comando Provinciale di Lecce ha scoperto un meccanismo fraudolento messo in atto da un gruppo societario con sede legale in Foggia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bancarotta fraudolenta, sequestrata area di rimessaggio a Siracusa; Approdo di lusso tutto in nero scoperto a Siracusa; Bancarotta fraudolenta, sequestrata area di rimessaggio a Siracusa; Società alimentare sequestrata nell'Empolese per frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Sequestrata area di rimessaggio nautico da 500 mila euro, 2 denunce per bancarottaUn terreno ceduto sulla carta per 20.000 euro, mentre fruttava 40.000 euro l’anno di affitti. È la contraddizione che ha tradito un sofisticato schema di bancarotta fraudolenta smontato dalla Guardia ... blogsicilia.it Bancarotta e fallimento pilotato, sequestrata area rimessaggio barche: due indagatiSequestrata un’area dal valore di circa 500.000 euro. Due persone sono state denunciate per bancarotta fraudolenta aggravata ... grandangoloagrigento.it Sequestro della Guardia di Finanza a Siracusa: sigilli a un’area nautica da 500 mila euro nell’ambito di un’indagine per bancarotta fraudolenta aggravata. Due denunciati. https://www.freepressonline.it/2026/04/23/bancarotta-fraudolenta-a-siracusa-sequestro- - facebook.com facebook Bancarotta fraudolenta di società, tre imprenditori arrestati. Indagine Guardia di finanza nel crotonese, sequestrate sei aziende #ANSA x.com