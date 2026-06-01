A Catania, una moto è stata rubata in piazza del Tricolore. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato, mentre un minorenne di 15 anni è stato denunciato. La Polizia di Stato ha ricevuto la segnalazione e ha intervenuto sul posto. Nessuna altra informazione sui dettagli del furto o sulle conseguenze legali dei soggetti coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il furto e la segnalazione al numero di emergenza. La Polizia di Stato ha fermato due giovani, un 18enne arrestato e un 15enne denunciato, ritenuti responsabili di furto aggravato di una moto di grossa cilindrata e resistenza a pubblico ufficiale, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’intervento è stato effettuato dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania, allertati tramite il numero unico di emergenza dal proprietario del mezzo, che ha segnalato il furto del motociclo avvenuto in piazza del Tricolore. Le ricerche grazie al GPS e la scoperta dei due giovani. Determinante per il rapido intervento è stato il sistema GPS installato sulla moto, che ha consentito agli agenti di rintracciare in breve tempo il veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania: rubano una moto in piazza del Tricolore, arrestato un 18enne e denunciato un 15enne

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