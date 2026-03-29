Napoli sorpreso a spacciare in Piazza Principe Umberto | arrestato 18enne

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Napoli dopo essere stato sorpreso mentre cedeva droga in strada, in Piazza Principe Umberto. La Polizia di Stato ha fermato il giovane durante un'operazione di controllo e ha trovato hashish e una somma di denaro contante sul suo corpo. L’arresto è avvenuto sul momento e il ragazzo si trova ora in custodia presso le autorità competenti.

La Polizia di Stato blocca una cessione di droga in strada a Napoli: hashish e contanti addosso al giovane. Il controllo nel pomeriggio. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne di origini egiziane, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Vicaria–Mercato, impegnati in specifici servizi di controllo del territorio. La cessione osservata dagli agenti. Nel transitare in piazza Principe Umberto, i poliziotti hanno notato il giovane mentre, in cambio di una banconota, cedeva qualcosa a un altro soggetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, sorpreso a spacciare in Piazza Principe Umberto: arrestato 18enne Articoli correlati Leggi anche: Napoli, Piazza Principe Umberto: 18enne arrestato con droga Leggi anche: Napoli, sorpreso lungo corso Umberto con droga e coltello: arrestato 18enne