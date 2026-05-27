comunicato ufficiale del presidente del catania fc rosario pelligra

Il presidente del Catania F.C. ha invitato i giocatori a scendere in campo con fiducia e orgoglio, esprimendo il suo sostegno prima della prossima partita. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sul match.

“ Scendete in campo con fiducia e con orgoglio, credo in voi ” In vista della gara in programma stasera, al Massimino, gara di ritorno con l’Ascoli, il Presidente Rosario Pelligra si è rivolto così alla squadra e allo staff tecnico, prima dell’inizio della seduta di rifinitura: “ Siete stati scelti per rappresentare una città meravigliosa da un club che vuole crescere ed è ambizioso. Avete le qualità e il carattere che servono per affrontare una partita di questo tipo, io credo in voi e voi dovete credere nelle vostre capacità: siete nelle condizioni di fare ciò che ha fatto l’Ascoli domenica sera, non dovete più pensare a quella partita.. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Comunicato ufficiale del Presidente del Catania F.C. Rosario Pelligra

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