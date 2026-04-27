Jacob Fatu ha dichiarato di sentirsi fortunato ad avere la famiglia coinvolta nella WWE, ma ha aggiunto di voler distinguersi nel settore. È concentrato sull’obiettivo di conquistare un titolo mondiale, anche se questo potrebbe comportare confronti con altri membri della sua stessa famiglia. La sua determinazione si manifesta nel desiderio di raggiungere traguardi importanti nel mondo del wrestling.

Jacob Fatu sembra determinato a mettersi in gioco e a conquistare un titolo mondiale per garantire il meglio alla sua famiglia, anche se ciò significa affrontare altri membri della sua stessa stirpe. Stasera a Raw scopriremo se e quando il «Bulldozer samoano» sfiderà Roman Reigns per il titolo mondiale dei pesi massimi. Il fatto che Jacob Fatu possa sfidare Roman Reigns non significa che non rispetti il Capo Tribù. Jacob ha parlato di recente con Daniel Cormier dell’importanza di riconoscere il valore della propria famiglia, pur assicurandosi di distinguersi dalla massa. Di seguito i momenti salienti dell’intervista: Sul distanziarsi dalla sua famiglia.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jacob Fatu: “Sono fortunato ad avere la mia famiglia in WWE ma devo distinguermi”.

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