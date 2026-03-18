Femminicidio a Bergamo | 41enne uccisa a coltellate dal marito 49enne in via Pescaria

A Bergamo una donna di 41 anni è stata uccisa a coltellate dal marito di 49 anni in via Pescaria. La vittima si chiamava Valentina Sarto, mentre l’uomo, Vincenzo Dongellini, è stato arrestato dopo aver tentato di togliersi la vita senza successo. La vicenda si è conclusa con l’arresto del sospettato e il ricovero del suo tentativo di suicidio.

LA TRAGEDIA. La donna uccisa si chiamava Valentina Sarto, il marito Vincenzo Dongellini. L’uomo, che pare abbia tentato di togliersi la vita non riuscendoci, è stato arrestato. Alle forze dell’ordine non risultano denunce, ma c’è la testimonianza di una vicina che li sentiva spesso litigare. La donna è stata c olpita alla schiena e alla gola con un coltello dal marito che poi avrebbe tentato di togliersi la vita, senza riuscirci. Il 49enne è stato arrestato e sarebbe piantonato in ospedale. Valentina Sarto lavorava al Baretto, lo storico locale di fronte alla New Balance Arena, punto di riferimento dei tifosi della Nord. I due stavano insieme da dieci anni e si erano sposati l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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