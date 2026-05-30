Una donna è stata aggredita nella notte a Misterbianco, vicino Catania, dal marito che le ha inferto numerosi colpi. La vittima è stata trovata in condizioni gravi e trasportata in ospedale. La polizia ha fermato l’uomo sul luogo dell’accaduto e sta indagando sull’accaduto. La donna ha riportato ferite multiple e si trova sotto osservazione medica. L’episodio è stato segnalato da testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Tentato femminicidio in provincia di Catania nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio: a Belsito, frazione del comune di Misterbianco, un uomo di 53 anni, al culmine di una lite familiare, ha picchiato brutalmente la moglie 49enne che è successivamente stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro, dove ora è ricoverata con la prognosi riservata. La donna è in condizioni gravi. Il marito è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentato femminicidio a Misterbianco vicino Catania, la moglie picchiata brutalmente nella notte: è grave

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Omicidio a Catania: identificata la donna trovata morta in un edificio abbandonato

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