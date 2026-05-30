Tentato femminicidio a Misterbianco vicino Catania la moglie picchiata brutalmente nella notte | è grave

Da virgilio.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna è stata aggredita nella notte a Misterbianco, vicino Catania, dal marito che le ha inferto numerosi colpi. La vittima è stata trovata in condizioni gravi e trasportata in ospedale. La polizia ha fermato l’uomo sul luogo dell’accaduto e sta indagando sull’accaduto. La donna ha riportato ferite multiple e si trova sotto osservazione medica. L’episodio è stato segnalato da testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tentato femminicidio in provincia di Catania nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio: a Belsito, frazione del comune di Misterbianco, un uomo di 53 anni, al culmine di una lite familiare, ha picchiato brutalmente la moglie 49enne che è successivamente stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro, dove ora è ricoverata con la prognosi riservata. La donna è in condizioni gravi. Il marito è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

tentato femminicidio a misterbianco vicino catania la moglie picchiata brutalmente nella notte 232 grave
© Virgilio.it - Tentato femminicidio a Misterbianco vicino Catania, la moglie picchiata brutalmente nella notte: è grave
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Omicidio a Catania: identificata la donna trovata morta in un edificio abbandonato

Video Omicidio a Catania: identificata la donna trovata morta in un edificio abbandonato

Notizie e thread social correlati

Tentato omicidio, aggredì brutalmente la moglie a martellate e a morsi: definitiva la condanna a dodici anniUn uomo di 55 anni albanese è stato condannato definitivamente a dodici anni di reclusione per aver aggredito gravemente la moglie con un martello e...

Tentato femminicidio a Picanello, accoltella la moglie in strada e scappa: si cerca ancora l'aggressoreUn uomo di 54 anni, già noto alle forze dell'ordine, è ricercato dopo aver accoltellato la moglie di 50 anni in strada nel rione Picanello.

Argomenti più discussi: Tentato femminicidio a Misterbianco, 49enne ferita in casa dal marito; Tenta di uccidere la moglie nella notte a Misterbianco: arrestato; Picchia violentemente la moglie, arrestato per tentato femminicidio; Misterbianco, massacra di botte la moglie durante una lite: 49enne in gravissime condizioni, arrestato il marito.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web