Castellabate guarda al futuro del mare | arrivano fondi per porto pesca e difesa della costa
Oltre 650mila euro sono stati destinati a interventi nel territorio, con fondi specifici per il potenziamento del porto di San Marco e per completare le opere di difesa costiera a Marina Piccola. Questi finanziamenti sono destinati a migliorare le infrastrutture portuali e a rafforzare la protezione della costa. Le risorse sono state assegnate per garantire la sicurezza e la funzionalità delle aree marine e costiere locali.
Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 650mila euro per il potenziamento del porto di San Marco e interventi in corso per il completamento delle opere di difesa costiera a Marina Piccola. Proseguono a Castellabate (Salerno) le azioni destinate alla tutela del litorale e al rafforzamento delle infrastrutture legate all’economia del mare. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 651.661,95 euro nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027 per i lavori di riqualificazione sostenibile e potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. Gli interventi riguarderanno la banchina di riva sud e il molo Velella, con opere finalizzate al miglioramento della sicurezza e dell’operatività dell’area portuale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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