Castellabate guarda al futuro del mare | arrivano fondi per porto pesca e difesa della costa

Notizia in breve

Oltre 650mila euro sono stati destinati a interventi nel territorio, con fondi specifici per il potenziamento del porto di San Marco e per completare le opere di difesa costiera a Marina Piccola. Questi finanziamenti sono destinati a migliorare le infrastrutture portuali e a rafforzare la protezione della costa. Le risorse sono state assegnate per garantire la sicurezza e la funzionalità delle aree marine e costiere locali.