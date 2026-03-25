La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 19 milioni di euro per interventi di tutela lungo la costa ferrarese. I lavori in corso o pianificati riguardano principalmente il ripristino degli argini a mare e il rafforzamento delle scogliere. Questi interventi sono stati avviati o sono ancora in fase di progettazione, con l’obiettivo di migliorare la protezione della zona costiera.

Diciannove milioni di euro per la difesa della costa ferrarese. È la dimensione degli interventi, avviati o in fase di progettazione, che la Regione Emilia-Romagna ha in programma lungo il litorale, dove si lavora su più fronti: dal ripristino degli argini a mare al rafforzamento delle scogliere, dalla ricostruzione delle dune ai ripascimenti della spiaggia, fino alle nuove opere in fase di definizione per consolidare la protezione del territorio ed evitare l’ingressione dell’acqua nell’entroterra. Negli ultimi anni, le mareggiate hanno progressivamente intensificato i fenomeni erosivi lungo questo tratto di costa, rendendo necessario un rafforzamento costante delle opere di difesa e delle attività di manutenzione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Difesa della costa, al Ferrarese 19 milioni di euro: il punto sugli interventi (e sul futuro)

Articoli correlati

Alluvione, un anno dopo, la Regione fa il punto sugli interventi: 20 opere per 19 milioni di investimentiIl sottosegretario Dika: "Lavoriamo insieme per realizzare quelle opere di difesa idraulica che aiutino i cittadini a sentirsi sicuri" In quelle ore...

Leggi anche: “Mitigazione del rischio da erosione costiera” (costa alta). 26 milioni di euro stanziati per difesa della costa in tutta la Puglia

Contenuti e approfondimenti su Difesa della

Temi più discussi: Mitigazione del rischio da erosione costiera (costa alta). 26 milioni di euro stanziati per difesa della costa in tutta la Puglia. Province, Citta Metropolitana e Comuni protagonisti delle scelte.; Difesa delle coste, a Brindisi arrivano 4 milioni di euro: il territorio protagonista delle scelte; Foce del Potenza, al via gli interventi per la difesa della costa e il ripristino dell'arenile; Regione Marche, 'difesa della costa e contrasto a erosione sono una priorità'.

Regione Marche, 'difesa della costa e contrasto a erosione sono una priorità'Il tema della difesa della costa e il contrasto all'erosione sono da sempre una priorità per l'amministrazione regionale che mai come in questi anni ha avviato un massiccio piano di investimenti lung ... ansa.it

Difesa della costa: consegnati i lavori per le scogliere nella zona del Borsacchio e a Roseto SudRoseto degli Abruzzi. Prosegue a ritmo serrato il piano di messa in sicurezza e protezione del litorale di Roseto degli ... abruzzolive.it

Nordio, l'ultima difesa della «zarina» Bartolozzi: «Piuttosto me ne vado io». Il vertice di 2 ore, l'ira di Meloni: poi lei cede x.com

Referendum, il PD di Trapani: "Il No segnale forte di difesa della Costituzione" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook