Amico Mare 2026 | una giornata di pesca e amicizia a Porto Santa Margherita

Domenica 17 maggio 2026 il Big Game Caorle, in collaborazione con i club omologhi di Lignano e Jesolo, ripropone "Amico Mare", iniziativa in cui i soci mettono a disposizione le proprie barche per accogliere circa 60 ragazzi diversamente abili, ciascuno accompagnato da un familiare o assistente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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