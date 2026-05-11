Amico Mare 2026 | una giornata di pesca e amicizia a Porto Santa Margherita
Domenica 17 maggio 2026 il Big Game Caorle, in collaborazione con i club omologhi di Lignano e Jesolo, ripropone "Amico Mare", iniziativa in cui i soci mettono a disposizione le proprie barche per accogliere circa 60 ragazzi diversamente abili, ciascuno accompagnato da un familiare o assistente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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AITAH per aver cacciato il mio amico di 7 anni dal gruppo per le vacanze? reddit
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