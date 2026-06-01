Cassonetti intelligenti e disorganizzazione agli sportelli | Attesa fino a 4 ore in condizioni indecorose

Gli utenti attendono fino a quattro ore per ricevere le tessere dei cassonetti intelligenti in via Scillitani, ex Circoscrizione Centro. La lunga fila si forma a causa della disorganizzazione agli sportelli, che rende il servizio pubblico difficile da gestire. I tempi di attesa e le condizioni inadeguate sono segnalati come problemi ricorrenti, aggravando le difficoltà di accesso per i cittadini. La situazione evidenzia una gestione inefficiente di un servizio che dovrebbe essere più rapido e accessibile.

“Quanto sta accadendo presso il punto di distribuzione delle tessere per i cassonetti ‘intelligenti’ in via Scillitani (ex Circoscrizione Centro) non è un semplice disservizio: è l’ennesima dimostrazione di una gestione organizzativa inadeguata che finisce per trasformare un servizio pubblico in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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CASSONETTI INTELLIGENTI | LE FATTURE SARANNO ATTENDIBILI

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