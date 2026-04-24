Rifiuti arrivano i cassonetti intelligenti per i grandi condomini

Messina Servizi si prepara a introdurre cassonetti intelligenti nei grandi condomini della città, segnando un cambiamento nella gestione della raccolta differenziata nelle aree private. La novità riguarda specificamente le strutture con un numero elevato di unità abitative, mentre non sono stati forniti dettagli sul funzionamento o sulla tempistica dell’implementazione. La decisione mira a migliorare il sistema di raccolta e a favorire pratiche più efficaci di smaltimento dei rifiuti.

Un cambio di passo nella gestione della raccolta differenziata nelle aree private. È quanto auspica Messina Servizi pronta a far debuttare i cassonetti intelligenti all'interno dei condomini più grandi. Dopo un percorso avviato tra il 2024 e il 2025, il progetto entra nella sua fase pilota.“Si.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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