Il caos prima del match contro Amicacci Reggio BiC denuncia | Condizioni indecorose al PalaCalafiore

Prima del match contro la squadra avversaria, si sono verificati problemi legati alle condizioni del palazzetto, che sono state definite indecorose da una delle squadre coinvolte. La partita, prevista come un incontro di Serie A di basket in carrozzina tra due squadre competitive, avrebbe dovuto essere un momento di sport e competizione, ma la situazione sul campo ha sollevato critiche e preoccupazioni. La disputa è stata caratterizzata da queste difficoltà logistiche, che hanno coinvolto direttamente i partecipanti.

Doveva essere una partita tranquilla tra due squadre che, in questo campionato di Serie A di basket in carrozzina (non una semplice partita tra disabili), stanno dando tutto per raggiungere il miglior risultato possibile. Da una parte la Reggio BiC, squadra di casa; dall’altra l’Amicacci di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Reggio Bic, colpo di scena al PalaCalafiore: Tanghe stacca l’AmicacciAl PalaCalafiore di Reggio Calabria, la penultima sfida della regular season si è conclusa con un ribaltamento brutale: l’Amicacci ha strappato una... Reggio BiC espugna Bergamo con prestazione solida, Morabito annuncia pausa prima del match contro SassariLa Reggio BiC ha espugnato il PalaBergamo con una vittoria netta, frutto di una prestazione solida e ben strutturata, che ha permesso al team...