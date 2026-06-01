Cassino Laboratorio di lettura | Le città invisibili
Cosa rende una città davvero speciale? I suoi palazzi, le sue strade, o i desideri e i segreti di chi la abita? Lo scopriremo giovedì 4 giugno al Palazzo della Cultura, nel nuovo appuntamento del nostro Laboratorio di Lettura dedicato a Le città invisibili di Italo Calvino!Come funziona?Leggi a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Laboratorio sulla lettura del tarocchiIl 5 giugno 2026 si terrà un laboratorio dedicato alla lettura dei tarocchi, un appuntamento che si ripete ogni primo venerdì del mese.
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Laboratorio di lettura: Le città invisibili 4 Giugno | 18:00 | Palazzo della Cultura Cosa rende una città davvero speciale? I suoi palazzi, le sue strade, o i desideri e i segreti di chi la abita? Lo scopriremo giovedì 4 giugno al Palazzo della Cultura, nel nuo facebook