E’ scomparso il giurista Fabio Roversi Monaco, figura di rilievo nel panorama accademico e culturale della città. La sua morte segna la perdita di una personalità che ha contribuito alla storia universitaria e politica locale, legata a momenti cruciali della trasformazione europea. Bologna, nota per il suo passato di strategie invisibili e innovazione culturale, si trova ora a ricordare un protagonista di questo percorso.

Ricordatevi chi siete e da dove venite! Negli ultimi anni è stato questo il refrain del giurista Fabio Roversi Monaco (87 anni), scomparso nei giorni scorsi a Bologna, città che ha segnato le strategie europee, anche se pochi lo sanno. Rettore dell’Università dal 1985 al 2000, con la sua Fondazione Carisbo o con il museo Genus Bononiae (che hanno cercato di smantellare) ha messo al centro del suo lavoro la forza creatrice del sapere. E lo ha fatto da una città piccola ma fondata sulla cultura, accessibile e riproducibile dagli appartenenti ad ogni ceto sociale. Tessitore politico, abile disegnatore del contesto urbano, proprio con Genus... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte del giurista Fabio Roversi Monaco: Bologna prima del “mortadellificio”, il laboratorio d’Europa, da Liber Paradisus a Berlusconi. La città delle strategie invisibili e della cultura che inventò il potere moderno

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Chi era Fabio Alberto Roversi Monaco, giurista e uomo di culturaNon solo Rettore e noto giurista, ma anche un sognatore pragmatico, un uomo capace di trasformare il potere in bellezza e di restituire alla sua...

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