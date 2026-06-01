Cassano Magnago è storia Primo scudetto in bacheca

Una squadra di Cassano Magnago ha vinto il suo primo scudetto. La stagione si è conclusa con questa conquista, dopo mesi di competizioni. La squadra ha dichiarato che il successo deriva da un percorso lungo e impegnativo, senza specificare ulteriori dettagli. La vittoria rappresenta un risultato storico per la società.

"È stata una grande stagione, in cui alla fine siamo riusciti a vincere lo scudetto, ma questo successo viene da molto più lontano". Esulta mister Matteo Bellotti, Cassano Magnago sale sul tetto d’Italia della pallamano maschile. La Proger ha completato sabato l’impresa a Sassari, vincendo 27-22 contro la Raimond e conquistando il primo scudetto della propria storia, chiudendo la finale in due gare dopo il successo per 30-29 ottenuto una settimana prima al PalaTacca. È una notte che la città non dimenticherà. Cassano, terra di pallamano e già abituata in passato ai trionfi della squadra femminile, celebra ora una prima volta assoluta al maschile dopo alcune stagione al vertice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Pallamano - Cassano Magnago vola in finale Scudetto

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