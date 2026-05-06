La Serie A Gold 2025-2026 di pallamano si avvicina alla conclusione con le due squadre finaliste già decise. Proger Cassano Magnago e Raimond Sassari hanno vinto le rispettive semifinali, entrambe anche nella seconda gara, dopo aver conquistato le vittorie nella prima. Le due formazioni si affronteranno per il titolo nazionale a partire dal 23 maggio.

La Serie A Gold 2025-2026 ha le sue finaliste per il tricolore. Proger Cassano Magnago e Raimond Sassari vincendo anche le rispettive gare -2 di semifinale, dopo aver ottenuto i successi nelle gare -1, hanno staccato i biglietti per contendersi lo scudetto, a partire dal prossimo 23 maggio. I lombardi dominando sul campo del Fasano: in Puglia finisce 28-37, con un primo tempo chiuso sul 17-20. Marco Fantinato chiude con 7 gol a referto, a cui aggiungere i 6 per Gianluca Dapiran e Giacomo Savini, Mate Volarevic – al rientro – para tutto quello che deve. Ai padroni di casa non bastano i 6 gol di Codina Vivanco e la voglia di non mollare mai. La spunta invece 24-26 Sassari nella tana del Bozen.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: la finale scudetto sarà fra Cassano Magnago e Sassari

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