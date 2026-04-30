Playoff scudetto semifinale di fuoco | Junior Fasano contro Proger Cassano Magnago

La Junior Fasano affronta le semifinali dei playoff scudetto contro la Proger Cassano Magnago, con la prima gara in programma alle 18. La squadra ha ottenuto l’accesso ai turni finali solo all’ultimo momento. La sfida si gioca in un momento di grande attesa, con le due squadre pronte a scendere in campo per la prima volta in questa fase decisiva della stagione.

FASANO - Raggiunto in extremis l’accesso ai playoff scudetto, è subito tempo di Gara 1 delle semifinali per la Junior Fasano che, alle 18.30 di sabato 2 maggio, sarà impegnata al “Pala Tacca” contro la Proger Cassano Magnago. La formazione lombarda è stata finora protagonista di un cammino.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Pallamano, Cassano Magnago non sbaglia contro Sassari. Fasano scavalca SiracusaLa squadra lombarda guadagna due importanti punti in campionato sulla realtà sarda.

Leggi anche: Pallamano, Playoff Serie A1: Erice, Brixen, Salerno e Cassano Magnago passano in semifinale

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Regular season all’epilogo: in Serie A Gold si decidono le semifinaliste Scudetto; Pallamano Cassano Magnago, stagione regolare da record! Ora i playoff con Fasano; Pallamano, Albatro fuori dai playoff: Fasano vince a Siracusa e vola in semifinale; Siracusa. Pallamano, svanisce il sogno playoff: Albatro sconfitta, il Fasano vola tra le grandi.

Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone a Siracusa e conquista i playoff scudettoGli uomini allenati da Vito Fovio vincono ( 24-26) nella Palestra Akradina in occasione dell'ultima giornata della regular season ... today.it

Junior Fasano, colpaccio a Siracusa: battuto l’Albatro, è semifinale ScudettoSIRACUSA – Una serata da cuori forti, un verdetto che profuma di impresa. La Junior Fasano espugna la Palestra Akradina, batte la Teamnetwork ... osservatoriooggi.it

A caccia dell'impresa! Cassano Magnago vs Junior Fasano Serie A Gold - Play off scudetto - semifinali - Gara 1 Palazzetto Tacca - Cassano Magnago Sabato 2 Maggio - ore 18:30 - facebook.com facebook