Un uomo è stato portato in ospedale a Cagliari dopo aver mostrato sintomi compatibili con il virus Ebola. Il paziente, rientrato dal Congo, è stato prelevato dalla sua abitazione e trasferito nel reparto di isolamento dell’ospedale Santissima Trinità. Le autorità stanno valutando la situazione e monitorano attentamente i sintomi. Finora non ci sono conferme ufficiali sulla diagnosi e si prosegue con le procedure di sicurezza.

Allarme aCagliari, dove i protocolli per unsospetto caso di Ebolasono scattati per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, il paziente, rientrato di recente dalCongo, accusava sintomi riconducibili al virus. Sul posto, a supporto degli operatori sanitari del 118 sono intervenuti anche polizia, vigili del fuoco e polizia locale. In una nota, il Ministero della Salute ha informato che l’uomo, che mostra evidenti sintomi del virus, è stato sottoposto altest per Ebola, il quale sarà spedito a Roma per essere analizzato in serata dall’ospedaleSpallanzani. Al momento, il paziente si trova in isolamento presso il nosocomio del capoluogo sardo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ebola, allarme per un caso sospetto a Cagliari: paziente rientrato dal Congo portato in ospedale

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