A Cagliari, un paziente che aveva recentemente rientrato dal Congo e presentava sintomi sospetti è stato portato in ospedale. Le autorità hanno attivato i protocolli per un possibile caso di Ebola, coinvolgendo il prelievo dell’individuo dall’abitazione e il trasporto in struttura sanitaria. Le procedure sono state avviate in seguito alla presenza di sintomi compatibili con la malattia. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sulle condizioni del paziente o sui risultati delle analisi.

I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati Cagliari per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dal Congo accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Il test allo Spallanzani Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ebola, controlli a Cagliari per caso sospetto: paziente in ospedale con sintomi dopo essere rientrato dal Congo

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