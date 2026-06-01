Caso Garlasco l' avvocato di Stasi indagato per presunta diffamazione

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati l’avvocato di Stasi, l’inviato di un programma televisivo e un ex maresciallo dei carabinieri, tutti accusati di diffamazione. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario legato al caso Garlasco. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche o sui fatti contestati.

Nuovo capitolo giudiziario nel caso Garlasco. L’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe e l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto sono indagati dalla Procura di Milano per diffamazione. L’inchiesta nasce da una querela. 🔗 Leggi su Today.it

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Garlasco, l'avvocato De Rensis querelato dalla Cappa: «Oggi per me giorno più bello»

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Garlasco: Stefania Cappa denuncia la redazione de Le Iene e l’avvocato di Alberto StasiStefania Cappa denuncia l’avvocato di Alberto Stasi e Le Iene dopo alcune dichiarazioni sul delitto di Garlasco. alfemminile.com