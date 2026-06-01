Caso Enrico Ruggeri lettera aperta al Comune di Codogno

Un sindacato ha scritto una lettera aperta al Comune di Codogno, denunciando una discriminazione rivolta a Enrico Ruggeri. La missiva si focalizza su una condotta ritenuta ingiusta da parte di alcune forze locali, che hanno agito contro il cantante. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'episodio, ma la lettera evidenzia un intervento formale contro quanto avvenuto.

Di ciò, ove non bastasse la sua carriera artistica, dovremmo essergli tutti grati. Da parte nostra intendiamo difenderlo e sostenerlo come artista, come lavoratore, cittadino, e uomo, a partire dalla inviolabilità dei diritti costituzionali suoi e degli stessi volenterosi carnefici che gli latrano contro. Il Segretario Generale F.I.S.I. – Ciro SilvestriIl Segretario Territoriale Roma Capitale – Davide Tutino Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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