Caso di rabbia a Vittorio Veneto | obbligo di vaccino per 5000 cani a carico delle persone di riferimento
Un cane importato illegalmente dal Marocco è stato sottoposto a eutanasia dopo aver contratto la rabbia. In risposta, il Comune ha emanato un’ordinanza che impone ai proprietari di vaccinare entro sei mesi circa 5.000 cani e gatti residenti, con obbligo di dimostrare la vaccinazione. L’ordinanza riguarda le persone di riferimento dei animali e mira a contenere il rischio di diffusione della malattia.
La Sindaca di Vittorio Veneto ha emesso un'ordinanza che stabilisce l'obbligo vaccinale per 6 mesi per tutti i cani e i gatti residenti nel comune dopo che un cane importato illegalmente dal Marocco è stato sottoposto ad eutanasia perché aveva la rabbia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CASO DI RABBIA, PROFILASSI PER 30 PERSONE. OBBLIGO DI VACCINO PER OLTRE 5000 CANI E ... | 29/05/2026
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Caso di rabbia a Vittorio Veneto per un cane importato illegalmente dal Marocco: vaccinazione per migliaia di cani e gattiA Vittorio Veneto, un cane importato illegalmente dal Marocco è risultato positivo alla rabbia.
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Un cane importato illegalmente dal Marocco è stato sottoposto a eutanasia dopo aver contratto la rabbia. Questo caso ha riportato l’attenzione su una malattia che in Italia era stata debellata da anni. Le autorità hanno subito messo in atto tutte le misure di cont facebook
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