Caso di rabbia a Vittorio Veneto | obbligo di vaccino per 5000 cani a carico delle persone di riferimento

Un cane importato illegalmente dal Marocco è stato sottoposto a eutanasia dopo aver contratto la rabbia. In risposta, il Comune ha emanato un’ordinanza che impone ai proprietari di vaccinare entro sei mesi circa 5.000 cani e gatti residenti, con obbligo di dimostrare la vaccinazione. L’ordinanza riguarda le persone di riferimento dei animali e mira a contenere il rischio di diffusione della malattia.

La Sindaca di Vittorio Veneto ha emesso un'ordinanza che stabilisce l'obbligo vaccinale per 6 mesi per tutti i cani e i gatti residenti nel comune dopo che un cane importato illegalmente dal Marocco è stato sottoposto ad eutanasia perché aveva la rabbia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CASO DI RABBIA, PROFILASSI PER 30 PERSONE. OBBLIGO DI VACCINO PER OLTRE 5000 CANI E ... | 29/05/2026

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