A Vittorio Veneto, è stato imposto l'obbligo di vaccinare circa 5.000 cani dopo la scoperta di un caso di rabbia attribuito a un animale proveniente dal Marocco. La misura riguarda tutti i cani presenti nel territorio comunale e si è resa necessaria in seguito alla segnalazione di un animale infetto. Le autorità hanno comunicato che la vaccinazione deve essere completata entro un termine stabilito. La decisione segue le procedure previste per la gestione dei casi di zoonosi.

Un cane importato illegalmente dal Marocco e risultato positivo alla rabbia ha fatto scattare l’emergenza sanitaria a Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Oltre 5000 cani e gatti dovranno essere ora sottoposti a vaccinazione obbligatoria, mentre decine di persone sono state sottoposte a profilassi. Mentre le autorità rassicurano, insorge anche il popolo no vax sui social. Vittorio Veneto, scatta l'allerta Il cane con la rabbia veniva dal Marocco Vaccinazione obbligatoria e profilassi La furia dei no vax Vittorio Veneto, scatta l’allerta Le autorità hanno disposto la vaccinazione antirabbica obbligatoria per tutti i cani e i gatti presenti nel territorio di Vittorio Veneto, coinvolgendo circa 5300 animali tra domestici e appartenenti alle colonie feline. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta rabbia a Vittorio Veneto, scatta l'obbligo di vaccinazione per 5000 cani dopo il caso: furia no vax

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