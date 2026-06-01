A Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, è stato segnalato un caso di rabbia animale. In seguito alla diagnosi di un cane positivo al virus, è stata dichiarata l’emergenza sanitaria. Come misura preventiva, è diventato obbligatorio vaccinare cani e gatti. La decisione è stata presa in risposta al caso singolo. Non sono stati riportati altri dettagli o altri casi collegati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un cane positivo al virus fa scattare le misure straordinarie. Un singolo caso di rabbia animale è bastato per far attivare un vasto piano di prevenzione a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Dopo la conferma della positività al virus in un cane meticcio, l’amministrazione comunale ha adottato un’ordinanza urgente che introduce nuove regole per tutti i proprietari di animali domestici presenti sul territorio. L’obiettivo è impedire qualsiasi possibile diffusione della malattia, considerata tra le più pericolose in assoluto per animali e persone. L’origine del contagio: il cane proveniva dal Marocco. L’episodio è emerso il 27 maggio, quando i veterinari dell’Ulss 2 Marca Trevigiana hanno accertato la presenza della rabbia in un cane residente nella frazione di San Giacomo di Veglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso di rabbia a Treviso: scatta l’emergenza sanitaria e diventa obbligatoria la vaccinazione per cani e gatti

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