In Casentino, i medici vengono assegnati in modo simile ai biglietti della Giostra: chi arriva tardi non può essere preso in carico. Durante una giornata di attesa, alcune persone hanno avuto un malore in fila. La Asl ha confermato che, se si attende fino a mezzogiorno, sarà possibile ottenere anche un appuntamento con il cardiologo. Non sono stati segnalati altri problemi o modifiche alle procedure di prenotazione.

Malore in fila per il medico. La Asl rassicura: «se resistete fino a mezzogiorno vi assegniamo anche il cardiologo». Pratovecchio Stia – La sanità toscana continua a innovare. Dopo il CUP, le liste d’attesa e la prenotazione online impossibile, arriva il nuovo progetto sperimentale: “Sopravvivi alla fila e vinci un medico di famiglia”. L’iniziativa è andata in scena questa mattina a Pratovecchio Stia, dove decine di cittadini si sono presentati alle 5.30 davanti alla Bottega della Salute per tentare di conquistare uno dei pochi medici rimasti disponibili in Casentino. Secondo i partecipanti, il regolamento era semplice: niente prenotazioni online, niente procedure automatiche, niente comodità moderne. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Casentino, assegnazione medici come i biglietti della Giostra: chi arriva tardi resta fuori

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