Senegal fuori dal Mondiale? Gli aggiornamenti sulla disputa col Marocco per l’assegnazione della Coppa d’Africa

Il Senegal rischia di essere escluso dal Mondiale dopo una disputa con il Marocco riguardo all’assegnazione della Coppa d’Africa. La questione riguarda le decisioni prese dall’organizzazione che gestisce la competizione e le proteste del team senegalese. La situazione è ancora in evoluzione e le autorità sportive stanno monitorando gli sviluppi. La decisione finale potrebbe influenzare la partecipazione del Senegal alla prossima edizione del torneo.

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