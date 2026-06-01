Case in vendita fino a 200mila euro cosa si può comprare a quel prezzo da Nord a Sud

Da quifinanza.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, con un budget di 200mila euro si possono trovare immobili con caratteristiche molto diverse a seconda della regione e della zona. Le abitazioni in alcune città del Nord sono spesso più piccole o richiedono lavori di ristrutturazione, mentre nel Sud si possono acquistare case più grandi o con spazi esterni. La disponibilità varia anche tra aree centrali e periferiche, con prezzi che si differenziano notevolmente. La tipologia di immobile e le condizioni influiscono sul prezzo finale.

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Quale casa si può comprare in Italia con un budget di 200mila euro? Il mercato immobiliare restituisce scenari molto diversi da città a città, ed anche da zona a zona dello stesso comune. Uno spunto interessante arriva dall’analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa per AdnkronosLabitalia. Lo studio considera la tipologia medio usata e medio nuova. Il confronto tra grandi città, centri universitari e località turistiche evidenzia differenze importanti, guidate soprattutto dal livello dei prezzi al metro quadro e dalla pressione della domanda. La spinta maggiore sui prezzi arriva dalle aree centrali e dalle zone turistiche. Mercato immobiliare nel Nord Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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