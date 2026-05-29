Case fino a 200mila euro cosa si può acquistare con questo budget città per città

Con un budget di 200mila euro è possibile acquistare immobili di varie dimensioni e condizioni nelle principali città italiane. A Roma, si trovano appartamenti di circa 70-80 metri quadrati in zone periferiche, mentre a Milano si possono acquistare bilocali di circa 50-60 metri quadrati. A Napoli, sono disponibili case più ampie, di circa 100 metri quadrati, in quartieri meno centrali. Nelle città più piccole, il budget permette di acquistare immobili più spaziosi o con caratteristiche specifiche.

Roma, 28 mag. (AdnkronosLabitalia) - Partendo da un budget di 200mila euro, che tipo di casa è possibile acquistare nelle grandi città italiane agli attuali prezzi di mercato? E nelle località turistiche? Da Milano a Palermo ecco quali sono le possibilità secondo un'analisi dell'Ufficio studi Gruppo Tecnocasa per AdnkronosLabitalia che prende in considerazione una tipologia medio usata e una tipologia medio nuova. A Bari ad esempio con un capitale di 200mila euro si potrebbe acquistare un appartamento usato intorno a 106 mq, una metratura generosa. Puntando sulle nuove costruzioni ci si ferma a 68 mq. Nelle zone centrali, dove negli ultimi anni molti investitori hanno comprato ampie tipologie da trasformare in B&B, si possono acquistare 77 mq, contro i 90 mq di un anno fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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