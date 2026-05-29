Case fino a 200mila euro cosa si può acquistare on questo budget città per città

Da webmagazine24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con 200 mila euro si possono acquistare case di varie dimensioni e caratteristiche a seconda della città. In alcune aree si trovano appartamenti di circa 70-90 metri quadrati, spesso in condomini con servizi comuni. In altre località, il budget permette l’acquisto di un bilocale o un trilocale, mentre in zone meno richieste si possono trovare soluzioni più ampie o case indipendenti. La disponibilità varia notevolmente da città a città.

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(Adnkronos) – Partendo da un budget di 200mila euro, che tipo di casa è possibile acquistare nelle grandi città italiane agli attuali prezzi di mercato? E nelle località turistiche? Da Milano a Palermo ecco quali sono le possibilità secondo un'analisi dell'Ufficio studi Gruppo Tecnocasa per AdnkronosLabitalia che prende in considerazione una tipologia medio usata e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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