Cascina fermato dopo uno scambio di droga | in auto dosi di cocaina ed eroina

Notizia in breve

Un uomo di 28 anni è stato fermato a Cascina dalla guardia di finanza di Pisa durante un controllo. Nell’auto sono state trovate diverse dosi di cocaina ed eroina, portando al suo arresto. L’intervento è avvenuto dopo uno scambio di droga tra il veicolo e un altro soggetto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma.