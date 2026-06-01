Cascina fermato dopo uno scambio di droga | in auto dosi di cocaina ed eroina
Un uomo di 28 anni è stato fermato a Cascina dalla guardia di finanza di Pisa durante un controllo. Nell’auto sono state trovate diverse dosi di cocaina ed eroina, portando al suo arresto. L’intervento è avvenuto dopo uno scambio di droga tra il veicolo e un altro soggetto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma.
CASCINA (PI)– L’ Arresto di un pusher a Cascina da parte della guardia di finanza di Pisa ha portato al fermo di un 28enne ritenuto coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari del comando provinciale di Pisa, impegnati in un servizio mirato al contrasto dei traffici illeciti nell’area di Cascina. L’intervento è partito dopo alcuni movimenti sospetti notati durante un servizio di monitoraggio, che hanno portato gli investigatori a seguire gli spostamenti del giovane. Secondo la ricostruzione, il 28enne sarebbe stato osservato mentre cedeva una dose di stupefacente a una donna nei pressi della propria auto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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