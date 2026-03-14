Un uomo sospettato di essere un corriere della droga è stato arrestato dai Carabinieri presso la stazione di Terontola. Durante il controllo, i militari hanno trovato 58 ovuli contenenti cocaina ed eroina. La persona, proveniente da Roma, è stata fermata mentre transitava in quella zona. L’arresto si inserisce in un’operazione di routine lungo le principali vie di collegamento della provincia di Arezzo.

Un presunto corriere della droga proveniente da Roma è stato fermato e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cortona durante i controlli sul territorio lungo le principali vie di collegamento della provincia di Arezzo. In manette è finita una donna di 30 anni, di origini nigeriane e residente in provincia di Pescara, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna è stata intercettata dai militari all’uscita della stazione ferroviaria di Terontola. Alla vista dei Carabinieri avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente evitando i controlli. Il comportamento sospetto ha spinto i militari a fermarla per accertamenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cortona, corriere della droga fermato alla stazione di Terontola: arrestata 30enne con 58 ovuli di cocaina ed eroina

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