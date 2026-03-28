maxisequestro di droga cocaina ed eroina nascoste nella bombola del gas

Durante un'operazione antidroga condotta ieri, la Polizia di Stato ha sequestrato diversi chili di cocaina ed eroina nascosta all’interno di una bombola del gas. L’intervento, effettuato in vista delle festività pasquali, ha coinvolto controlli mirati per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività si inserisce in un piano più ampio di prevenzione e repressione del traffico di droga in zona.

Chili e chili di droga nascosta in una bombola di gas. Ieri, nel corso di specifici servizi antidroga, in vista dell’approssimarsi delle festività pasquali, la Polizia di Stato ha effettuato una specifica attività volta a frenare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. I controlli, in particolare, hanno riguardato la zona del rione Bisconte, ad elevata densità criminale, e sono stati rivolti nei confronti di soggetti già noti agli investigatori. Personale della Squadra Mobile della Questura di Messina ha effettuato una perquisizione domiciliare a carico di un pregiudicato messinese, trentenne. Nel corso della perquisizione in casa,... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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