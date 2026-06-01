Casal Borsetti celebra sport e solidarietà con l' evento Insieme si può | raccolti mille euro per un orfanotrofio in Camerun

Grande successo per la seconda edizione del torneo in spiaggia “Insieme si Può”, un evento che ha saputo unire sport, divertimento e solidarietà grazie alla preziosa collaborazione tra tre realtà del territorio Anima Volley, Vbr Lugo e Porto Robur Costa 2030.Domenica, Casal Borsetti si è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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