Espanyol trionfa al Memorial Chignoli | raccolti quasi 24mila euro tra sport e solidarietà

Notizia in breve

La quinta edizione del Memorial Franco Chignoli si è conclusa con un record di quasi 24mila euro raccolti tra eventi sportivi e iniziative di solidarietà. Il torneo internazionale FIGC dedicato ai Pulcini 2015 si è svolto al Centro Sportivo Eracle di Casnate con Bernate e ha registrato numeri senza precedenti. L’evento ha coinvolto diverse squadre e ha visto una grande partecipazione di pubblico, contribuendo a raccogliere fondi destinati a scopi benefici.