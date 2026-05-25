Espanyol trionfa al Memorial Chignoli | raccolti quasi 24mila euro tra sport e solidarietà
La quinta edizione del Memorial Franco Chignoli si è conclusa con un record di quasi 24mila euro raccolti tra eventi sportivi e iniziative di solidarietà. Il torneo internazionale FIGC dedicato ai Pulcini 2015 si è svolto al Centro Sportivo Eracle di Casnate con Bernate e ha registrato numeri senza precedenti. L’evento ha coinvolto diverse squadre e ha visto una grande partecipazione di pubblico, contribuendo a raccogliere fondi destinati a scopi benefici.
Si è chiusa con numeri record e un successo definito "senza precedenti" la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, il torneo internazionale FIGC riservato alla categoria Pulcini 2015 andato in scena al Centro Sportivo Eracle di Casnate con Bernate.La manifestazione, nata in memoria di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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Il memorial Franco Chignoli. La solidarietà va in rete con i campioni di domaniA Casnate con Bernate è iniziato il memorial Franco Chignoli, un torneo di calcio che coinvolge giovani atleti e appassionati.
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