Casa Sanfilippo diventa salotto della cultura | arte poesia e musica per raccontare il volto femminile della storia

Notizia in breve

Una serata si è svolta presso Casa Sanfilippo, trasformata in un salotto culturale. Durante l’evento, sono stati presentati interventi su arte, poesia e musica, con focus sul ruolo della donna nella storia. Diverse associazioni hanno collaborato, coinvolgendo il pubblico in discussioni e approfondimenti sui temi femminili attraverso vari ambiti come letteratura, scienze e il mondo dantesco. La serata ha visto anche esibizioni artistiche e letture.