Casa Sanfilippo diventa salotto della cultura | arte poesia e musica per raccontare il volto femminile della storia
Una serata si è svolta presso Casa Sanfilippo, trasformata in un salotto culturale. Durante l’evento, sono stati presentati interventi su arte, poesia e musica, con focus sul ruolo della donna nella storia. Diverse associazioni hanno collaborato, coinvolgendo il pubblico in discussioni e approfondimenti sui temi femminili attraverso vari ambiti come letteratura, scienze e il mondo dantesco. La serata ha visto anche esibizioni artistiche e letture.
Una serata all’insegna della cultura, del dialogo e della collaborazione tra associazioni per raccontare il ruolo della donna attraverso la storia, l’arte, la letteratura, le scienze e l’universo dantesco. È questo il filo conduttore dell’iniziativa che si è svolta a Casa Sanfilippo, nel Parco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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