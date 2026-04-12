Al Nabilah arriva il Salotto Creativo della Domenica tra musica arte e lifestyle vista mare
Al Nabilah Beach Club si svolge il “Salotto Creativo” della Domenica, un evento che combina musica, arte e lifestyle con vista mare. La struttura ha riaperto le sue porte per una nuova stagione, offrendo un ambiente caratterizzato da eleganza e atmosfera raffinata. L’evento domenicale si svolge all’interno del locale, che si presenta come un punto di riferimento per gli appassionati di musica e arte.
Il Nabilah Beach Club riapre ufficialmente le sue porte inaugurando una nuova stagione all?'insegna dell'?eleganza, della musica e della creatività. Domenica 19 aprile prende vita?Salotto Creativo?, il format che unisce intrattenimento, arte e convivialità in una delle location più iconiche del.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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