Non solo uffici ma un salotto di casa | ecco il nuovo volto dello sportello Hera tra arte e servizi smart

È stato inaugurato il nuovo sportello clienti del Gruppo Hera in via Balzella 24, dopo una ristrutturazione che ha coinvolto l’intera sede. L’edificio, ora più ampio, dispone di diciotto postazioni di lavoro con arredi moderni, illuminazione intelligente e pannelli decorativi. La trasformazione ha portato a un ambiente che si presenta come un “salotto di casa”, combinando funzionalità e design. La sede rinnovata intende offrire un’esperienza più confortevole ai clienti e migliorare le attività operative.

Taglio del nastro per il rinnovato sportello clienti del Gruppo Hera in via Balzella 24. La sede è stata oggetto di una profonda ristrutturazione che ne ha ampliato la superfice e la capacità operativa, con diciotto postazioni operatore dotate di arredi moderni, illuminazione smart e pannelli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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