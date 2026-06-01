I Pera Toons hanno vinto il premio principale a Cartoons On the Bay 2026 a Pescara. La nuova serie animata della saga di fumetti porta il titolo “Prova a non ridere!”. La premiazione si è svolta durante la manifestazione dedicata alle produzioni dell’animazione. La serie, nota per il suo umorismo, è stata premiata come miglior progetto dell’evento. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore.

I Pera Toons hanno un messaggio da riportare: “ Prova a non ridere!”. Questo è anche il titolo della nuova serie animata della famosa saga di fumetti. Cinici, irriverenti, spontanei e pieni di geniali battute. I Pera toons sono già un caso editoriale in questi ultimi anni, adesso invece, conquistano le soglie dell’animazione con il loro film ufficiale. Non ci stupiamo che alla 30esima edizione del festival dell’animazione di Pescara vincano il premio prestigioso della serata finale. La serie d’animazione. Prova a non ridere!, la serie di P era Toons, fatta di 46 episodi di 6 minuti e ricca di barzellette, indovinelli e doppi sensi, ha vinto il Pulcinella Award Kids Tv Show (6-11 anni). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cartoons On the bay 2026: I Pera Toons conquistano Pescara e vincono il premio principale

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Cartoons in the Bay, Pera Toons: Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata

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