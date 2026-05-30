A Cartoons on the Bay 2026 è Pera Toons mania ecco tutti i vincitori

A Pescara si è conclusa la 30esima edizione di 'Cartoons on the Bay', con Pera Toons che ha vinto il premio principale. La manifestazione, dedicata all’animazione, è stata promossa da Rai e organizzata da Rai Com, con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara. La kermesse ha visto la partecipazione di numerosi artisti e produttori, con la premiazione dei progetti più innovativi nel settore dell’animazione.

(Adnkronos) – Pera Toons conquista Pescara alla 30esima edizione di 'Cartoons On The Bay' 2026, il festival di animazione diretto da Adriano Monti Buzzetti, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara. 'Prova a non ridere', la serie dell’autore italiano più amato dai bambini,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Cartoons in the Bay, Pera Toons: Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata

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