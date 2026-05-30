cartoons on the bay trionfa il fenomeno pera toons

Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, ha ottenuto un riconoscimento a Cartoons on the Bay. La sua serie TV, basata su battute e giochi di parole, ha riscosso successo, rafforzando la sua presenza nel settore dell’animazione. Perugini è già noto per le sue pubblicazioni, e ora si conferma anche nel campo televisivo. La manifestazione si è svolta a Pescara il 30 maggio 2026.

Pescara, 30 maggio 2026 – E’ un momento d’oro per l’aretino Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, che con le sue freddura e i suoi giochi di parole, ottiene successo non solo nei libri, ma ora anche nella serie tv. La serie, intitolata “Prova a non ridere”, è partita subito alla grande con picchi di 110mila spettatori su Rai Gulp (c he di solito fa 10-11mila spettatori) e ha raggiunto il secondo posto su RaiPlay tra i prodotti per bambini, tra Bluey e Masha e Ors,o ed è entrato nella top 10 dei prodotti in generale. In questo momento di successo, arriva anche il premio “Pulcinella Digitale” a Cartoons on the Bay, il Festival... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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