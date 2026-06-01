Carte d’identità caos il Comune di Terni cerca personale e scatta l’interpello | di cosa si tratta

Notizia in breve

Il Comune di Terni ha avviato un interpello interno per trovare personale da assegnare ai servizi demografici, al fine di velocizzare il rilascio delle carte d’identità elettroniche. La misura mira a gestire l’aumento delle richieste e a ridurre i tempi di attesa. La ricerca di personale si concentra su risorse già presenti all’interno dell’amministrazione. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del servizio e affrontare l’emergenza in corso.