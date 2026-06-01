Carte d’identità caos il Comune di Terni cerca personale e scatta l’interpello | di cosa si tratta
Il Comune di Terni ha avviato un interpello interno per trovare personale da assegnare ai servizi demografici, al fine di velocizzare il rilascio delle carte d’identità elettroniche. La misura mira a gestire l’aumento delle richieste e a ridurre i tempi di attesa. La ricerca di personale si concentra su risorse già presenti all’interno dell’amministrazione. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del servizio e affrontare l’emergenza in corso.
Il Comune di Terni prova a “mettere una toppa” all’emergenza carte d’identità. Con un interpello interno, Palazzo Spada ha infatti avviato una ricerca di personale da assegnare ai servizi demografici per accelerare il rilascio delle Cie e far fronte all’aumento delle richieste in vista della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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