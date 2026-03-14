Un'inchiesta giornalistica ha svelato che l'artista conosciuto come Banksy è in realtà Robin Gunningham, originario di Bristol. La ricerca ha analizzato vari elementi e collegamenti, portando alla luce questa identità. Finora, nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalle fonti coinvolte, ma le prove raccolte sembrano indicare questa possibile identificazione. La notizia ha suscitato grande attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

Un’inchiesta dell’agenzia britannica Reuters avrebbe scoperto la vera identità di Banksy, lo street artist famoso in tutto il mondo per i suoi graffiti ma rimasto anonimo per più di 20 anni. Sarebbe Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973, e avrebbe cambiato nome in David Jones. Saltata quindi l’ipotesi che dietro ai graffiti ci fosse Robert Del Naja, frontman della band Massive Attack. I dettagli su Robin Gunningham L'inchiesta che ha scoperto la vera identità di Banksy La risposta dell'avvocato di Banksy I dettagli su Robin Gunningham Nonostante l’inchiesta di Reuters abbia svelato il vero nome di Banksy, non si sa ancora molto della vita dello street artist più famoso al mondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Svelata l'identità di Banksy, si tratta dell'artista Robin Gunningham originario di Bristol: cosa si sa di lui

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Contenuti e approfondimenti su Robin Gunningham

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Reuters ha svelato l'identità di Banksy. Il mitico writer dell'arte urbana contemporanea si chiama Robin Gunningham, è nato a Bristol nel 1973 e vive sotto il falso nome di David Jones #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/13/reuters-svela-lide - facebook.com facebook

Banksy: in un lungo reportage, Reuters afferma di aver confermato con certezza l’identità dell’artista. Si tratterebbe di Robin Gunningham, graffitista nato a Bristol che negli anni avrebbe cambiato legalmente nome in David Jones. @ultimoranet x.com