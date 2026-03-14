Svelata l' identità di Banksy si tratta dell' artista Robin Gunningham originario di Bristol | cosa si sa di lui

Da virgilio.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'inchiesta giornalistica ha svelato che l'artista conosciuto come Banksy è in realtà Robin Gunningham, originario di Bristol. La ricerca ha analizzato vari elementi e collegamenti, portando alla luce questa identità. Finora, nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalle fonti coinvolte, ma le prove raccolte sembrano indicare questa possibile identificazione. La notizia ha suscitato grande attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

Un’inchiesta dell’agenzia britannica Reuters avrebbe scoperto la vera identità di Banksy, lo street artist famoso in tutto il mondo per i suoi graffiti ma rimasto anonimo per più di 20 anni. Sarebbe Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973, e avrebbe cambiato nome in David Jones. Saltata quindi l’ipotesi che dietro ai graffiti ci fosse Robert Del Naja, frontman della band Massive Attack. I dettagli su Robin Gunningham L'inchiesta che ha scoperto la vera identità di Banksy La risposta dell'avvocato di Banksy I dettagli su Robin Gunningham Nonostante l’inchiesta di Reuters abbia svelato il vero nome di Banksy, non si sa ancora molto della vita dello street artist più famoso al mondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Svelata l'identità di Banksy, si tratta dell'artista Robin Gunningham originario di Bristol: cosa si sa di lui

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