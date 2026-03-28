Carte d' identità a Napoli arrivano importanti notizie dal Comune | cosa cambia

A Napoli, il Comune ha approvato una delibera che prevede la sostituzione delle carte d’identità cartacee con la Carta d’Identità Elettronica. La decisione riguarda l’adozione di nuove misure organizzative finalizzate a questa transizione, che interesserà i cittadini che devono rinnovare o richiedere il documento. La modifica entrerà in vigore secondo tempistiche stabilite dall’amministrazione comunale.

• Scadenza tassativa: In conformità con la normativa europea, le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide il 3 agosto 2026. • Validità limitata: La scadenza si applica a tutti i documenti cartacei, indipendentemente dalla data di fine validità indicata sul documento stesso. A partire da tale data, i modelli cartacei non saranno più validi né per l'identificazione né per l'espatrio. • Sicurezza e circolazione: Il passaggio alla CIE è necessario per garantire il diritto di libera circolazione ai cittadini e ai loro familiari, adeguandosi ai requisiti di sicurezza dell'UE. • Efficienza dei servizi: Il Servizio Statistica e Servizi Demografici è stato attivato per gestire la transizione verso il supporto elettronico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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